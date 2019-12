Șeful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, a fost numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Hotărîrea de Guvern a fost adoptată în ședința de astăzi. Gelu Puiu a mai deținut acest post în perioada guvernării USL. El este membru PNL din anul 2012.

, 7.0 out of 10 based on 12 ratings