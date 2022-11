Un sucevean și-a ascuns numărul din față al mașinii pentru a nu fi amendat că aruncă deșeuri ilegale la pubelele ecologice. Situația a fost făcută publică de viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi. Acesta a spus că suceveanul a încercat să fie „mafiot” însă nu i-a reușit. „Când încerci să fii <mafiot> și ascunzi doar numărul din față al mașinii, dar pe cel din spate nu (SV 92 NDD). Operațiunea a eșuat, avem “ochi” peste tot. Proprietarul va fi așteptat, cu drag, să fie felicitat de colegii mei și recompensat cu un proces verbal. Trecând într-o notă serioasă, voi să nu încercați așa ceva. Curățenia orașului este o responsabilitate comună, a administrației și a cetățenilor deopotrivă”, a spus transmis Lucian Harșovschi.

Din imaginile publicate de acesta se poate vedea că suceveanul a mers cu spatele cu mașina către un punct de colectare ecologic al deșeurilor situat pe str. Bujorilor, numărul din față fiind acoperit pentru a nu fi identificat. Din nefericire pentru suceveanul care a încercat să scape de amendă, reprezentanții municipalității au văzut pe camere numărul din spatele mașinii, astfel încât bărbatul urmează să fie sancționat. Totul s-a întâmplat pe 5 noiembrie, suceveanul depozitând lângă pubele deșeuri rezultate din construcții.