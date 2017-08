Un șofer din municipiul Suceava aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a ales cu dosar penal după ce a lovit un minor care se afla pe bicicletă, iar apoi a fugit de la locul accedidentului. Poliția Suceava a fost sesizată vineri, în jurul orei 15:00, cu privire la faptul că pe str. Tineretului Suceava, a avut loc un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane, iar conducătorul auto a părăsit locul accidentului. În urma cercetărilor s-a stabilit că un bărbat de 40 ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul pe str. Tineretului, a surprins şi accidentat pe un minor de 6 ani, din comuna Comăneşti, care a pătruns cu bicicleta de pe str. Păcii pe str. Tineretului, fără a se asigura.

Imediat după producerea accidentului rutier, șoferul a oprit maşina a discutat cu victima şi având în vedere că minorul a spus că nu a suferit leziuni a plecat de la faţa locului. Ulterior în jurul orei 15.30 conducătorul auto a revenit la faţa locului, unde a rămas până la sosirea echipei operative. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a minorului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,48 mg./l. alcool pur în aerul expirat, după care i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar ce cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, ,,părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”. şi ,,conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.