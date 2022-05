Polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 11:00, de către o femeie de 43 ani cu privire la faptul că soțul ei de 44 ani, care se află sub influența băuturilor alcoolice, provoacă scandal la domiciliu.

La domiciliu a fost identificată femeia de 43 de ani care a declarat faptul că în jurul orei 10.30 a avut un conflict spontan cu soțul ei, pe fondul consumului exagerat de alcool al acestuia. Din acest motiv, acesta i-a adresat soției sale injurii și cuvinte jignitoare, a amenințat-o cu acte de violență și a încercat să o lovească, fără să reușească. De asemenea, bărbatul a distrus mai multe obiecte sanitare din locuință.

Fiindu-i creată o stare de temere, femeia de 43 de ani a apelat S.N.U.A.U. 112 și a solicitat intervenția polițiștilor la fața locului.

În cauză s-a completat formularul de evaluare a riscului, ocazie cu care a rezultat faptul că există risc iminent pentru emiterea unu ordin de protecție provizoriu împotriva soțului, fapt pentru care s-a emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile din data de 27.05.2022, ora 13.00, până la data de 01.06.2022, ora 13.00. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „amenințarea”, faptă prev. și ped. de art. 206, alin. 1 din Codul penal și „distrugerea”, faptă prev. și ped. de art. 253, alin. 1 din Codul penal și s-a procedat la evacuarea bărbatului din locuință.