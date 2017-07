Un tânăr din Suceava aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a ales cu dosar penal după ce a a lovit o mașină și a încercat să modifice urmele accidentului. Sâmbătă seara, în timp ce conducea mopedul pe strada Energeticianului din municipiul Suceava, un localnic de 24 de ani a efectuat manevra de depăşire neregulamentară, prin partea dreaptă a autoturismului condus de un bărbat de 37 de ani din aceeași localitate. În momentul depășirii, tânărul a intrat cu mopedul în impact lateral cu autoturismul. Din accident, a rezultat rănirea ușoară a unui bărbat de 57 de ani din municipiul Suceava, pasager pe moped, care a fost transportat cu o ambulanța la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, tânărul de 24 de ani a modificat locul producerii impactului.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru bărbatul de 37 de ani și de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, pentru tânărul de 24 de ani, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este înmatriculat sau înregistrat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, ”punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” și „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, ce va fi soluționat procedural.