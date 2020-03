Un sucevean care a murit acasă a fost confirmat că era infectat cu noul coronavirus. Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis că astăzi a fost primit rezultatul pozitiv la testarea Covid 19 a unei persoane din judeţul Suceava care a decedat la domiciliu. Este vorba e un bărbat de 56 ani, cunoscut cu afecțiuni psihiatrice, care locuia singur. Decesul a fost constatat de către personalul ambulanței în data de 26 martie 2020. Probele au fost recoltate de către serviciul de medicină legală în aceeași dată.

Este al 69-lea deces înregistrat în România.