Un sucevean i-a cerut arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, un lucru mai puțin obișnuit și anume să-i dea binecuvântarea pentru deschiderea unei pagini de facebook ”Prietenia ortodoxă”.

”Numele meu este …, sunt din …, Județul Suceava. Vreau să deschid o pagină pe Facebook, Prietenia ortodoxă. Precizez că locuiesc în … și în trecut am vrut să deschid o asemenea pagină, dar am fost mustrat de un preot de aici și am închis pagina. Dar în același timp am vorbit și cu un prieten preot care a zis că doar nu fac niciun rău prin a deschide o pagină. Subscriu că nu doresc să înșel sau să obțin foloase necuvenite prin această acțiune. Aș dori binecuvântarea Înaltpreafinției Voastre, pentru că văd pe Facebook multe pagini care înșală pe creștini dându-se creștin-ortodoxe, dar de fapt sunt … sau ….”, a scris enoriașul.

IPS Calinic: ”Cu scuzele de rigoare, dar nu pot să dau binecuvântare”

”Cu scuzele de rigoare, dar nu pot să dau binecuvântare pentru deschiderea unei pagini de Facebook unei persoane care locuiește pe raza unei alte arhiepiscopii sau episcopii. De aceea, vă rog să vă adresați episcopului locului”, i-a răspuns IPS Calinic.