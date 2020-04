Un sucevean care suferea de afecţiuni cardiace a murit la Spitalul Judeţean Suceava. Deces 211 – bărbat, în vârstă de 53 de ani, a fost internat la Spitalul Judeţean Suceava în data de 16 martie 2020 cu diagnosticul Cardiomiopatie dilatativa, insuficiență cardiacă cronică, proteza mecanică aortă, anuloplastie mitrală. Testul pentru coronavirus a fost confirmat pozitiv în data de 28 martie 2020, el decedând pe 6 aprilie.

Pe de altă parte trebuie spus că în momentul de faţă în România sunt 215 de cazuri de decese din cauza coronavirusului.

Deces 210

Femeie, 60 de ani din județul Mureș.

Debut pe data de 01.04.2020, cu febră, stare de astenie accentuată, cefalee și durere toracică.

Internată pe data de 05.04.2020 în Spitalul Județean Tg.Mures, în UPU-SMURD. Transferată pe 05.04.2020 la Spitalul Municipal Sighișoara.

Confirmată pe 06.04.2020.

Decedată pe 07.04.2020.

Condiții medicale preexistente: “Boala cardio-vasculara”, HTA.

Deces 212

Bărbat, 89 de ani, din București. Debut pe data de 01.04.2020. Internat în Spitalul.Universitar București și transferat în data de 01.04.2020 în Spitalul Colentina – Secția ATI, unde a fost intubat

Confirmat în data de 01.04.2020. Decedat pe 06.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Boala cardiovasculara cronică

Deces 213

Bărbat, 70 de ani, din județul Hunedoara. Debut în data de 01.04.2020. Internat în 03.04.2020 – Spitalul Municipal Hunedoara-Sectia Pneumologie, transferat în data de 05.04.2020 în ATI.

Confirmat în 05.04.2020. Decedat pe 08.04.2020. Condiții medicale pre-existente: HTA

Deces 214

Barbat, 70 de ani, din județul Sibiu. Debut în data de 04.04.2020. Internat în 04.04.2020 în Spitalul Clinic Județean Sibiu cu dispnee, stare de astenie. A fost intubat. Decedat în 05.04.2020. Confirmat în 07.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Boala cardiovasculara, renala si pulmonara cronică

Deces 215

Bărbat, 68 de ani, din județul Sibiu. Internat în perioada 03.03.2020-05.03.2020 in Spitalul Clinic Judeatan de Urgență Sibiu-Sectia Neurochirurgie cu Hematom subdural, apoi în Secția Chirurgie în perioada 05.03.2020-14.03.2020, transferat în ATI în data de 14.03.2020. Decedat pe 05.04.2020. Confirmat pe 07.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Hepatită cronică etanolica. Boala Parkinson. Chist hidatic peritoneal