Un sucevean fanatic religios sugerează Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților sub protecția anonimatului ca sâmbăta să nu se facă nunți iar la nunți să nu se mai danseze. „Înaltpreasfințite, nunțile (petrecerile) nu devin idolatrii? Ce ne spun Sfinții despre dansuri la nunți? Avem voie să avem muzică cu dansuri? Și dacă sâmbăta e ziua pentru adormiți ,cum se permit nunți sâmbăta, iar cei care petrec, nu știu care se mai trezește să meargă la Liturghie. Sigur că Sfinția dumneavoastră aveți control la așa ceva și puteți opri asta”, i-a scris enoriașul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Nunta este una dintre Tainele Bisericii, binecuvântată de Însuși Mântuitorul Hristos. Cele care se întâmplă înainte și după Taina Sfintei Cununii, în afara bisericii, petrecerea în sine: dansul, cântecele, obiceiurile…, fac parte din tradițiile și cultura zonei sau a poporului respectiv. Nu poți la o nuntă să te comporți ca la priveghi, în loc de muzică să pui bocitoare. Și tatăl din Pilda Fiului risipitor, în semn de bucurie, a poruncit să se facă masă îmbelșugată și să se veselească, iar fratele mai mare, întorcându-se de la țarină, a auzit de departe larmă de cântece și jocuri (Luca 15, 23, 25). Însuși Mântuitorul, în alt context, spune: „Pot, oare, prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească.” (Marcu 2, 19). Cât despre timpul în care trebuie să se facă nunțile, mai depinde și de găsirea locațiilor, de disponibilitatea nuntașilor sau de alți factori importanți. Slavă lui Dumnezeu că încă se mai fac nunți!”, i-a răspuns IPS Calinic.