Un sucevean i s-a plâns arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că a vrut să cumpere cărți ortodoxe de pe net și a primit cărți neoprotestante. ”Zilele trecute am accesat un link în care era un formular pentru primirea câtorva cărți religioase. Am completat toate datele mele și am primit mesaj că vor veni la poștă. Dar am verificat mai bine și nu cred că au legătură cu credința ortodoxă. Ce aș putea face?”, a întrebat credinciosul.

”Stimate domnule,

Vă recomand să faceți retur la acele cărți, întrucât nu vă vor ajuta în demersul dumneavoastră duhovnicesc. Cât despre cărțile religioase cu caracter duhovnicesc, vă așteptăm pe pagina www.arimateea.ro pentru a vă alege orice carte doriți; transportul se face prin curier, oriunde în țară. Iar pentru ajutorul dumneavoastră, vi se poate oferi un pachet până la 100 lei, în mod gratuit!”, a răspuns înaltul prelat.