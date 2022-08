Un sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă e permis ca alegerea locului pentru a săpa o fântână să se facă prin practici care țin de ocultism. ”Există practica de a se căuta locuri de săpat fântâni prin folosirea unui lemn sau a unei bucăți de metal pe care omul o ține în mână și care ar urma să se miște dacă locul e potrivit. E permis ca omul să folosească astfel bucata de lemn sau de metal, punându-și nădejdea că, dacă e locul bun de săpat, atunci ea se va mișca? Sau e o practică oprită de poruncile dumnezeiești pentru că ține de ocultism?”, a întrebat omul.

”Practicile acestea vechi au avut și încă au rolul și rostul lor eficient; ca atare, nu trebuie neglijate”, i-a răspuns ierahul.