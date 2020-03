Un sucevean întors din Italia a fost prins de poliţişti, joi noapte în jurul orei 23:00, în timp ce a ieşit la plimbare cu 30 de papagali şi un câine. Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Suceava, Ionuţ Epureanu, a declarat că acesta a fost preluat de poliţişti şi a fost plasat în carantină. Ionuţ Epureanu a declarat că în cursul zilei de joi, polițiștii au aplicat 187 de sancțiuni contravenționale în valoare de 334.985 lei pentru nerespectarea prevederilor privind circulația persoanelor în contextul Ordonanței Militare nr. 3. O altă sancțiune în valoare de 5.000 lei a fost aplicată unei persoane care nu a respectat masura au autoizolarii. De asemenea, jandarmi au aplicat alte 10 sancțiuni contravenționale în valoare de 2900 lei pentru nerespectarea restricțiilor de circulație si deplasare în contextul Ordonanței Militare nr. 3. „Facem apel încă o dată către cetăţeni să respecte restricțiile de deplasare şi sa apeleze la completarea declarațiilor pe propria răspundere doar în situațiile limitativ prevăzute. Sperăm ca toată lumea să înţeleagă că aceste măsuri sunt în interesul nostru, al tuturor şi al celor dragi noua. Ca polițiști ne facem datoria si incercam sa intelegem toate situațiile si sa le abordăm profesionist dar si uman. Spre exemplu, aseară în jurul orei 23.00 un cetățean care a revenit din Italia avea asupra sa câinele de companie si….30 de papagali. Conform procedurii, cetățeanul a fost preluat în convoi de echipaje de poliție și condus spre locul de carantinare. Printr-o colaborare foarte bună cu partenerii sociali, „Casa lui Patrocle” si alti oameni cu suflet si disponibilitate, polițiștii au găsit soluții si pentru <bagajele inedite si… insufletite>.

Poate nu e momentul pentru astfel de exemplificari, dar le aduc în discuție pentru a sublinia efortul unor oameni care în aceste zile îşi arata masura profesionalismului, a empatiei si umanismului, alături de colegii din sistemul medical si alti oameni din prima linie. Respect tuturor si Dumnezeu sa ii ajute si sa ii păzească!”, a declarat Ionuţ Epureanu.