Un credincios din județul Suceava singur pe lume își caută un duhovnic. El s-a adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, căruia i-a cerut un sfat. ”Doresc să îmi caut un duhovnic, fiindcă nu am, unul de mănăstire cu experiențe, trăiri. Cum nu am frați, așa și duhovnic nu am. Ce condiții să îndeplinesc? Ce să îi spun părintelui stareț? Sau să mă duc la mănăstire când e slujbă și să rămân în anonimat?”, a scris enoriașul.

”Cereți sfat preotului din parohia în care locuiți”, i-a răspuns înaltul prelat.