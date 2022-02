Un sucevean a apelat la ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, susținând că a căutat în toată Scriptura și că nu găsește numele Duhului Sfânt. ”Am căutat în toată Scriptura și nu am găsit numele Duhului Sfânt. Când îți faci cruce, spui în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh”, a scris enoriașul.

”Înclin să cred că ați citit o Scriptură străină textului revelat. Nici măcar versiunea Cornilescu nu Îl exclude pe Duhul Sfânt din text. Dacă doriți să găsiți mai ușor textele scripturistice în care este menționat Duhul Sfânt, lucrarea „Concordanță biblică” vă poate fi de un real sprijin. Lectură binecuvântată!”, i-a răspuns înaltul prelat.