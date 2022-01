Un enoriaș vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, dacă Sinodul Bisericii de stil vechi de la Slătioara merge pe calea cea dreaptă. „Doamne, ajută și scuze de deranj, puteți să-mi spuneți, vă rog, ce părere aveți despre Sinodul Bisericii de stil vechi din România (Slătioara)? Merge pe calea cea dreaptă, cum mărturisesc dânșii?”, l-a întrebat enoriașul pe IPS Calinic.

”Nu știu ce să vă spun despre membrii Sinodului de stil vechi de la Slătioara, pentru că nu îi cunosc. Dacă merg sau nu pe calea cea dreaptă, necunoscându-i, este destul de greu de spus. Dacă respectivii slujesc în soboarele Sinoadelor Bisericilor care au păstrat ritul vechi, sau calendarul neîndreptat, precum cele din Rusia, Ierusalim, Serbia, sau mănăstirile din Muntele Athos și se află în comuniune cu celelalte Biserici Ortodoxe, ceea ce nu se întâmplă, atunci puteți constata singură dacă sunt pe calea cea bună sau nu”, i-a răspuns înaltul prelat.