Imagini cu un frumos exemplar de râs au fost surprinse într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava de către o cameră de monitorizare a faunei instalată de silvicultorul Ionel Moroșanu.

Râsul este cea mai mare felină din Europa, iar pădurile din România adăpostesc una dintre cele mai mari populații de râs de pe continentul nostru. Se deplasează fără zgomot și atacă prada pe neașteptate, putând face salturi mari. Au auzul și mirosul foarte fin și au o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori iese la vânătoare.

Direcția Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.

credit: Ionel Moroșanu, Ocolul Silvic Broșteni – Direcția Silvică Suceava