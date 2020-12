În cursul zilei de sâmbătă, un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Câmpulung Moldovenesc a depistat pe un drum judeţean din Pojorâta un autoturismul condus de un tânăr de 25 ani, din comuna Moldova Sulița, în timp ce se deplasa cu viteza de 87 km/h, acesta fiind oprit în vederea luării măsurilor legale.

Cu ocazia verificării permisului de conducere prezentat pentru control, emis de autoritățile italiene, poliţiştii au constatat că acesta figurează cu mențiunea „anulat”.

În cauză a fost întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.