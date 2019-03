Un tânăr din comuna Bosanci are dosar penal după ce s-a urcat la volan deși are dreptul de a conduce suspendat. Sâmbătă, în jurul orei 14:30, o patrulă din cadrul Poliției municipiului Suceava a identificat pe str. Mitropoliei un autoturism al cărui conducător auto, la vederea autospecialei de poliție, a virat brusc la dreapta pe str. Tudor Vladimirescu având direcția către str. Tipografiei.

La volanul autoturismului polițiștii au identificat un bărbat care, în primă instanță a declarat date false privind prenumele său și nu a dorit să se legitimeze pentru stabilirea identității. În cele din urmă, șoferul, în vârstă de 28 de ani, din comuna Bosanci a recunoscut faptul că are permisul de conducere reținut și dreptul de a conduce suspendat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu permisul de conducere auto reținut.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.