Un tânăr de 17 ani care conducea o mașină furată a fost blocat în trafic pe DN 17, la intrare în Dorna Candreni, în urma unei acțiuni de amploare a poliției din Vatra Dornei. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Suceava acțiunea a pornit de la un polițist aflat în timpul liber. „După ce în cursul zilei de 07.01.2021 un agent din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, aflat în timpul liber a reușit prin profesionalism să imobilizeze un șofer băut și să prevină o tragedie rutieră, ieri un alt polițist din Vatra Dornei, în timp ce era în timpul liber și se plimba cu familia în zona centrală a municipiului a manifestat prezență de spirit și implicare, reușind să își alerteze la timp colegii aflați în serviciu pentru a bloca în trafic un tânăr care conducea băut un vehicul dat în urmărire la nivel național”, se arată în comunicat. Astfel, în cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei ora 18.50, ofiţerul de poliţie a observat pe str. Unirii, din mun. Vatra Dornei, un autoturism despre care știa că figura urmărit la nivel național din data de 1 ianuarie 2021. Imediat, ofițerul aflat în timpul liber a luat măsurei pentru a păstra contactul vizual permanent cu vehiculul respectiv, în același timp anunțând conducerea unității care a dispus s-au constituirea unor filtre de circulație la ieşirile din municipiu, în vederea opririi autoturismului urmărit.

La ora 19.00, un echipaj de serviciu din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, în baza coordonatelor furnizate de polițistul aflat în timpul liber, a încercat oprirea autoturismului pe str. Unirii din municipiul Vatra Dornei, însă conducătorul auto nu a oprit la semnalul poliţiștilor continuându-şi deplasarea pe DN 17 către Bistriţa Năsăud. După o urmărire de circa 6 km s-a reușit blocarea și oprirea acestuia pe DN 17, la intrarea în localitatea Dorna Candrenilor, cu sprijinul echipajului de poliţie rutieră aflat în serviciu.

În urma legitimării s-a stabilit că persoana aflată la volanul autoturismului este un tânăr de 17 ani, din municipiul Iași, iar după verificarea în baza de date s-a constatat ca acesta este dat în urmărire naționala pentru „furt de auto” iar la momentul identificării figura în stare de arest la domiciliu.

De asemenea, pentru autoturismul oprit există o semnalare de urmărire și identificare din data de 1 ianuarie 2021.

Având în vedere că șoferul prezenta halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la Poliţia municipiului Vatra Dornei pentru cercetări.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru documentarea activității infracționale, luând legătura totodată cu IPJ Iași – Serviciul Investigații Criminale în vederea preluării autoturismului și a persoanei urmărite.