Un tânăr sucevean de 25 de ani salariat al unei instituții publice repudiat de părinți cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. Totodată, tânărul deznădăjduit vrea un sfat și în legătură cu viața amoroasă. „Numele meu este Cătălin, am 25 ani. Am absolvit studiile în anul 2019. Lucrez într-o instituție publică. Înaltpreasfinția Voastră, provin dintr-o familie modestă, am fost ajutat de o fundație, acum sunt pe picioarele mele, lucrez, dar mă confrunt cu o problemă, nu țin legătură cu părinții deoarece ei nu vor. Îmi doresc mult să cunosc o fată, să îmi întemeiez o familie, o fată din biserică. Din păcate, timpul nu îmi permite așa mult, iar până acum am dat doar de fete din afara bisericii. Cum să reușesc? Simt că am nevoie de sprijin și nu știu unde să îl caut”, a scris tânărul sucevean.

”Adresați-vă părinților stareți, duhovnici recunoscuți, și ei vă vor recomanda dintre fiicele lor duhovnicești pe cea mai potrivită pentru statutul de preoteasă. Sărbători cu bucurii și împliniri!”, i-a răspuns scurt IPS Calinic.