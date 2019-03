Un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața după ce s-a izbit cu mașina în zidul de pe DN 17 de la sensul giratoriu din comuna Șcheia care face parte din centura ocolitoare a municipiului Suceava, denumit și ”Zidul Morții”. Tragicul accident s-a petrecut vineri noapte. Tânărul a rămas încarcarat fiind extras de către pompierii militari și predat organelor abilitate. Au intervenit modulul SMURD cu o autospecială pentru descarcarare și ambulanța SMURD B2. Este a cincea persoană care își perde viața la ”Zidul Morții”.

