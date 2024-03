Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a persoanei dispărute CIOBANU PAVEL-CORNEL, de 31 de ani, cu domiciliul în comuna Bunești, sat Petia, judetul Suceava, care la data de 15.03.2024, a plecat de la domiciliu cu autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare SV20CBY, fără a mai reveni până în prezent. Semnalmente: constituție atletică, înălțimea 1.83 m, greutate 80 kg, ochi căprui, păr șaten, are o cicatrice la nivelul urechii partea stângă și cu un tatuaj pe antebrațul stâng, model scorpion. În momentul în care a plecat de la domiciliu era îmbrăcat o geacă roșie, blugi de culoare gri, încălțăminte marca ,,Adidas” de culoare verde. În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin SNUAU 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.

