Sâmbătă noapte un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control pe str. Aleea Venus din localitate, autoturismul condus de un tânăr de 20 de ani din comuna Bosanci.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.