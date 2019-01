Op atrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit vineri pentru control pe DC 55 din comuna Grănicești, autoturismul condus de un localnic de 24 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.