Vineri, 8 ianuarie la ora 1:00, patrula de serviciu din cadrul SPR 7 Mălini a oprit pentru control în com. Mălini, autoturismul condus de către un bărbat de 26 ani, din com. Mălini, iar cu ocazia controlului documentelor, polițiștii au constatat faptul că cel în cauză emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Întrucât bărbatul de 26 de ani nu avea declarație pe proprie răspundere cu privire la motivul deplasării în afara locuinței în intervalul 23:00-05:00, acesta a fost sancționat conform Lg.55/2020 cu suma de 500 lei, iar pentru faptul că nu avea asupra sa documentele personale a fost sancționat contravențional conform Hg. 1391/2006 cu suma de 870 lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.