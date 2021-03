O patrulă din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia a oprit pentru control pe DN17, pe strada Humorului din localitate, autoturismul condus de un localnic de 25 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din cercetările efectuate de poliţişti în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul de 25 de ani are permisul de conducere reţinut pentru abateri la regimul rutier.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluţionat procedural.