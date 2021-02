În plină pandemie Covid-19, tot mai multe companii farmaceutice au folosit magazinele online ca strategie principală de vânzări, iar rezultatele nu au încetat să apară: piața a crescut cu 1,3% în 2020 față de 2019, ajungând la un volum de 18 miliarde lei în țara noastră.

În acest context, un farmacist din România concurează cu marile companii tradiționale europene în materie de îngrijirea pielii. Eladerm.ro, magazinul online fondat de farmacistul român Emanuel Lazăr, lansează 4 seruri concentrate care completează rutina de îngrijire și potențează efectele traumelor aplicate pe piele. Acestea sunt seruri cu ingrediente active foarte eficiente dar simple și care acționează în profunzime nu doar la suprafață.

“Primul ser este cel cu acid hialuronic 3HA, care conține 3 tipuri de acid hialuronic diferite din punct de vedere al greutății moleculare. Al doilea ser este serul cu Vitamina C și acid hialuronic care este formulat sub beneficiul tipului de ingredient activ, Vitamina C lipozomală. Pe lângă faptul că Vitamina C are acțiuni asupra petelor pigmentare, hidratează, este un bun antioxidant și un iluminator al tenului. Forma sub care se prezintă acest ser are un efect net superior atât din punct de vedere al rapidității de instalare în ten cât și în ceea ce privește eficiența. Al treilea ser este serul antirid care luptă eficient împotriva ridurilor deja existente dar și împotriva apariției altora. Cel de-al 4-lea ser este cel cu colagen și acid hialuronic. Colagenul este o componentă importantă, prezentă în mod fiziologic în piele, responsabilă pentru menținerea fermității acesteia. Acesta previne deshidratarea pielii și ajută la regenerarea celulară. Produsele noastre sunt formulate cu puține ingrediente dar eficiente. Această scade riscul unor reacții adverse iar în plus tenul nu se sensibilizează. Cu cât ingredientele sunt mai puține, riscul de a apărea reacții adverse este mai mic. Gama de produse Eladerm cuprinde 29 de produse extrem de apreciate de clienți. Produsele sunt create în totalitate în laboratorul nostru din Alba Iulia și ne dorim ca pe viitor să le promovăm și în piețele din Europa” declară tânărul farmacist din România, Emanuel Lazăr.