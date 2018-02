Un tânăr gol s-a urcat pe unul dintre acoperișurile Catedralei Ortodoxe din Suceava și a mânjit pereții acesteia cu sânge. Tânărul amenința că se sinucide. Totul s-a întâmplat în jurul orei 14:00. Tânărul s-a dezbrăcat de haine și din spusele martorilor acesta s-a urcat pe un burlan până la ajuns pe un acoperiș de pe o laterală a catedralei. La scurt timp, la catedrală au ajuns echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, o ambulanță și polițiști.

Martorii au mai povestit că tânărul, care avea sânge pe față și pe corp după ce a spart un geam, striga în gura mare să-i vină mireasa. De pe acoperiș, tânărul a aruncat cu bulgări de zăpadă plini cu sânge. Potrivit martorilor, tânărul avea în jur de 18 ani.

După scurt timp, pompierii ajunși la fața locului au reușit să ajungă la tânăr, l-au acoperit și l-au predat unei ambulanțe, care la transportat la Spitalul Județean Suceava. Unul dintre pompierii prezenți la fața locului a declarat că tânărul intrase în hipotermie.