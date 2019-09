Polițișii au întocmit dosare penale pe numele a doi tineri din Horodnic de Sus, unul care a provocat un accident în Rădăuți, fiind băut, și unul care i-a încredințat acestuia autoturismul. Sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, în timp ce conducea autoturismul pe strada Piața Unirii din Rădăuți către strada 1 Mai, după efectuarea sensului giratoriu, un tânăr de 21 de ani, din comuna Horodnic de Sus, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a acroșat un autoturism staționat regulamentar. Având în vedere că emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma cercetărilor, polițiștii au mai stabilit și faptul că autoturismul aparține unui tânăr, tot de 21 de ani din comuna Horodnic de Sus, care se afla în calitate de pasager în autoturism și care i l-a încredințat prietenului său pentru a-l conduce pe drumurile publice, deși știa că acesta se află sub influența băuturilor alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar penal, conducătorul auto fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, iar proprietarul vehiculului sub aspectul comiterii infracțiunii de „încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știe că este sub influența băuturilor alcoolice”, ce va fi soluționat procedural.