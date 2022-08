Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Suceava s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră, la Costinești. Potrivit Ziua de Constanța, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați să intervină în această dimineață în jurul orei 6.20 pe plaja din Costinești. Potrivit ISU Dobrogea, corpul tânărului de 25 de ani din Suceava a fost scos din mare de către alți turiști. Tânărul era inconștient și din nefericire acesta nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarat decesul.

Potrivit aceleiași surse, un alt tânăr din Suceava, în vârstă de 23 de ani, s-a înecat luni în stațiunea Saturn. ISU Dobrogea a informat că salvamarii au scos din apă două persoane, care înotau în golful Diana. Una dintre cele două persoană a supraviețuit, în timp ce pentru a doua au fost efectuate manevre de resuscitare însă în cele din urmă a fost declarat decesul. Este vorba despre un tânăr de 23 de ani din Suceava care ajunsese luni dimineața la mare și înainte de a se caza a vrut să facă o baie.