De o urâțenie aproape caricaturală, cu o frunte bombată imensă, cu buza de sus ieșită în afară și o bărbie abia vizibilă, Oliver Goldsmith și-a cucerit celebritatea ca scriitor de comedii și fost prieten apropiat cu Samuel Johnson, Joshua Reynolds, David Garrick și Edmund Burke.

Prin scrierile sale pastorale și de prezentare idilică a vieții de familie, a fost, alături de Laurence Sterne, un reprezentant de seamă al sentimentalismului.

Goldsmith s-a născut pe la 1730 și a studiat medicina până să se apuce scris. A frecventat Universitatea din Leyda, Țările de Jos, dar nu a obținut nici o diplomă, apoi s-a întors la Londra ca farmacist și, în cele din urmă, și-a pierdut slujba în serviciul medical al Companiei Indiilor de Est.

În ciuda acestor probleme, Goldsmith a insistat întotdeauna că era medic. La un moment dat se lăuda în fața prietenului său Topham Beauclerk cu dibăcia lui medicală, afirmând: „Nu practic; mi-am făcut o regulă din a prescrie rețete numai prietenilor”.

Uimit de afirmația lui Goldsmith, Beauclerk i-a răspuns: „Te rog, dragă doctore, schimbă-ți regula și prescrie rețete numai dușmanilor.” Cu toate că Goldsmith a eșuat evident ca medic, nu a prosperat nici ca scriitor, pentru că romanului său cel mai important, „The Vicar of Wakefield” (Vicarul din Wakefield), publicat în 1766, i-a trebuit aproape un secol pentru a deveni cunoscut.

Marea lui comedie, „She Stoops to Conquer” (Se umilește pentru a cuceri) a fost jucată pentru prima oară pe 15 martie 1773, cu numai 13 luni înainte de moartea autorului, provocată de o insuficiență renală, pe 4 aprilie 1774.

A murit fără a avea o familie (nu a fost niciodată căsătorit) și aproape falit. Cu toate acestea, prietenii i-au deplâns trecerea în neființă și nimeni nu l-a caracterizat mai bine decât James Boswell, care îl definea în următorii termeni: „un tip neobișnuit, ciudat, pedant, cu ceva geniu”.

