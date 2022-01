Un autotren încărcat cu deșeuri plastice s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Molid, informează ISU Suceava. „Acesta a avariat un autoturism parcat în curtea unei proprietăți. O persoană din cele două aflate în autotren, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Pompierii au asigurat măsurile PSI la locul evenimentului.



Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Câmpulung Moldovenesc cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2)”, transmite ISU Suceava.