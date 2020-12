Sâmbătă în jurul orei 16:34, Poliția municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată la 112 de către un activist de mediu, cu privire la faptul că pe DN 17, dinspre comuna Vama, sat Prisaca Dornei spre Câmpulung Moldovenesc, circulă un camion care transportă material lemnos, existând suspiciunea unui transport ilegal.

S-a procedat la verificarea în baza de date și ulterior în aplicația inspectorul pădurii, stabilindu-se că la data de 12.12.2020, ora 15.54 a fost eliberat codul unic SUMAL pentru cantitatea de 7,77 mc brad lemn rotund, 8,36 mc molid lemn rotund, total 16,13 mc.

De asemenea s-a procedat și la verificarea remorcii, rezultând că la data de 12.12.2020 ora 15.54, a fost emis codul unic SUMAL pentru cantitatea de 27,98 mc molid lemn rotund și 1,97 mc brad lemn rotund, total 29,95, transportul deținând avizele necesare.

Pentru cubajul încărcăturii și verificări suplimentare, ansamblul rutier încărcat cu material lemnos a fost condus la centrul de colectare a fructelor de pădure Sadova, fiind inventariat de către reprezentanții OS Pojorâta, rezultând faptul că încărcătura corespunde cu cea din acte.

