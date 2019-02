Un transport ilegal de bușteni pentru gater a fost oprit de polițiștii din Vadu Moldovei. Vineri, în jurul orei 11:00, o patrulă din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DJ 155A, din comuna Râșca, o autoutilitară cu remorcă condusă de un bărbat de 37 de ani din comuna Boroaia, care transporta material lemnos.

În urma verificării avizelor de însoțire a materialului lemnos prezentate de conducătorul auto, polițiștii au constatat faptul că acestea nu aveau înscrise codul unic online generat de aplicația informatică „SUMAL”, motiv pentru care s-a procedat la conducerea ansamblului rutier la depozitul Ocolului Silvic Râșca. Aici, în urma inventarierii, specialiștii silvici au stabilit faptul că bărbatul transporta ilegal, 43,19 m.c. bușteni pentru gater.

Societatea comercială emitentă a documentelor a fost sancționată contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos în valoare de 14.382 lei, a fost confiscat și predat în custodie personalului silvic.

