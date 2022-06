Polițiștii de frontieră suceveni au depistat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru fals privind identitatea.

În această dimineaţă, în jurul orei 07.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean ucrainean, în vârstă de 36 de ani.

În urma efectuării formalităților la frontieră, s-a constatat faptul că pe numele lui Judecătoria Rădăuți a emis, în anul 2018, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunilor de fals privind identitatea și tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.

Bărbatul a fost preluat de către un echipaj din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.