Polițiștii de frontieră suceveni cercetează un cetățean ucrainean care avea peste 800 de pachete de țigări ascunse în bagaje, iar un altul a fost amendat fiindcă ascunsese peste 200 pachete de țigări fără timbru fiscal în autoturismul cu care călătorea.

Vineri, 16 decembrie a.c., în jurul orei 22.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, pe sensul de intrare în România, un cetățean ucrainean în vârstă de 62 de ani. Acesta conducea un microbuz marca Renault, înmatriculat în Ucraina, cu care intenționa să călătorească pe ruta Ucraina-Turcia.

În baza analizei de risc, echipa comună formată din polițiștii de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au descoperit ascunse în bagajele personale, cu scopul de a fi sustrase de la control, 810 pachete de țigări, în valoare de 5.977 lei.

Întreaga cantitate de țigări a fost confiscată, iar microbuzul, în valoare de 139.200 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii de frontieră suceveni au întocmit persoanei în cauză dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, conform Legii 86 din 2006 privind Codul Vamal al României.

În data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 10.00, în PTF Siret s-a prezentat pentru a intra în România, un cetățean român în vârstă de 73 de ani, călătorind cu un autoturism Mercedes Benz, înmatriculat în România.

În baza analizei de risc, echipa comună formată din polițiștii de frontieră și lucrători vamali a efectuat un control amănunțit asupra mașinii, ocazie cu care au fost descoperite, în portbagaj și sub preșurile din interiorul mașinii, 230 pachete de țigări, în valoare de 345 lei.

Țigările au fost reținute, iar șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.