Sublocotenentul în rezervă Florea Costachi, din orașul Dolhasca, veteran de război, a fost decorat de presedintele României, Klaus Iohannis, la împlinirea vârstei de 102 ani cu ordinul Ordinul Virtutea Aeronautică. Evenimentul a avut loc joi, 20 septembrie, la Dolhasca, în prezența prefectului Mirela Elena Adomnicăi, președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a primarului Decebal Dumitru Isachi și a mai multor cadre militare.

Florea Costachi a primit distincția de la general maior Șomordolea Mihai, secretarul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. La acest eveniment au mai participat general Nicolae Maria Zamfirescu, comandor Petre Ignat, comandor Leonard Baraboi, comandant al Bazei 95 Aeriene Bacau, colonel Mugurel Anton comandantul Centrului Militar Suceava si multi alti ofiteri si subofiteri.

”Daca anul acesta sarbatorim o suta de ani de la Marea Unire, in anul centenarului il sarbatorim pe veteranul nostru, la implinirea frumoasei varste de o suta doi ani, cu doi ani mai in varsta decat acest important eveniment. Ii doresc multa sanatate in continuare sa ne vedem si la urmatoarele aniversari impreuna. Sa ne traiesti, domnule Florea Costachi, multi ani de acum inainte si sanatate. Va respect pentru tot ceea ce ati facut, alaturi de camarazii dumneavoastra, pentru intreg neamul romanesc”, a spus primarul de Dolhasca. De menționat că Florea Costachi este cetățean de onoare al orașului Dolhasca din anul 2016.