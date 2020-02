Vineri seară patrula din cadrul Poliției Marginea, în urma vizionării unui videoclip postat pe o rețea de socializare a constatat că o minoră de 15 ani, din com. Horodnic de Sus, este lovită de către un tânăr de 19 ani, din aceeași localitate, cu un bici peste corp și cu pumnii în zona feței.

S-a stabilit că persoana vătămată, în vârstă de 15 ani, se află într-o relație de concubinaj cu tânărul, începând cu primăvara anului 2019, moment din care au început să locuiască și să conviețuiască împreună, la locuința celui din urmă, din com. Horodnic de Sus.

În perioada septembrie – octombrie 2019, perioadă în care persoana vătămată avea vârsta de 14 ani, aceasta a întreținut în mod consimțit, raporturi sexuale normale repetate, cu concubinul său, în urma cărora a rămas însărcinată, în prezent având o sarcină în evoluție de 22 de săptămâni.

În cursul lunii ianuarie 2020, în timp ce persoana vătămată se afla în curtea locuinței concubinului său, asupra acesteia au fost exercitate acțiuni violente, fiind lovită de către tânărul de 19 ani, în mod repetat, în aceleași împrejurări fiind obligată să-și apropie membrul superior drept de niște cărbuni încinși.

În baza probatoriului administrat de polițiști, prin ordonanțele din data de 15.02.2020, s-a dispus și confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, pentru săvârșirea infracțiunilor de „actul sexual cu un minor” și „violență în familie”.

Prin ordonanța organului de cercetare penală al poliției judiciare din cadrul Poliției Marginea, cu încunoștiințarea procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, s-a dispus reținerea suspectului, pentru o perioadă de 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Suceava, urmând ca până la expirarea măsurii de reținere, procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, să dispună alte măsuri față de suspect.