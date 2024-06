Alexandra a fost dintotdeauna o fire veselă și activă. S-a îndrăgostit de sport de la o vârstă fragedă. A practicat inclusiv karate și înot. Era mereu dornică să încerce ceva nou. Până în urmă cu 4 ani, când o banală durere de spate i-a transformat viața într-un coșmar.

,,Avea 11 ani când am aflat diagnosticul: scolioză avansată. Totul s-a întâmplat extrem de repede, în timpul perioadei de izolare impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Până în acel moment, Alexandra nu acuzase niciodată dureri de spate. Atunci am observat și că mersul ei era diferit și postura nu era corectă. A fost o perioadă în care nu a mai putut participa la activitățile fizice care îi făceau plăcere și o mențineau activă. Această lipsă de activitate fizică a afectat-o nu doar fizic, ci și psihic, deoarece sportul era pentru ea o sursă de bucurie și energie.” Ne-a mărturisit Florin, tatăl Alexandrei.

Problemele medicale ale adolescentei au fost cu atât mai greu de suportat cu cât fetița a trecut și prin trauma pierderii recente a mamei sale.

,,Alexandra este o persoană extrem de puternică din punct de vedere emoțional. Pierderea mamei a fost, fără îndoială, un eveniment tragic și greu de suportat pentru ea, însă a demonstrat o reziliență impresionantă. A fost dificil, dar a găsit modalități de a face față durerii și a încercat să nu arate întotdeauna cât de greu îi este. În această perioadă, am încercat să îi fiu atât mamă, cât și tată, oferindu-i tot sprijinul emoțional de care avea nevoie,” spune tatăl Alexandrei cu o voce încărcată de emoție.

Pentru că sportul nu-i mai putea fi refugiu, Alexandra s-a cufundat în studiu. Pasionată de literatură și de studiul limbilor străine, tânăra s-a remarcat în cadrul competițiilor școlare, câștigând premii la olimpiadele de limba română și engleză.

În ciuda succeselor academice, viața ei de zi cu zi este umbrită de dificultăți fizice. Alexandra obosește repede și are dureri de spate din ce în ce mai intense. În lipsa unei intervenții chirurgicale de urgență, tânăra riscă să rămână imobilizată. Operația necesară este deja programată la Spitalul Monza din Capitală, sub îndrumarea doctorului Alexandru Thenry. Costul intervenției se ridică însă la 24.100 de euro, o sumă imposibil de achitat pentru un tată singur, cu un salariu de stivuitorist.

Florin își dorește pentru Alexandra un viitor strălucit, în care să poată urma o facultate de prestigiu și să își îndeplinească visurile academice fără constrângerile fizice care acum o limitează. În sprijinul acestei familie greu încercate, Asociația Salvează o Inimă a lansat o campanie de strângere de fonduri.

„Facem apel la generozitatea și compasiunea dumneavoastră! Orice donație poate schimba radical viața unui copil încercat de boală și rămas fără mamă atât de timpuriu. Doar împreună putem să transformăm speranța în realitate și să-i oferim Alexandrei șansa la o viață normală, fără durere și plină de realizări,” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

