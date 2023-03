Un bărbat a condus autoutilitara pe DN 2H, în interiorul localității Vicovu de Jos, având direcția de deplasare dinspre comuna Gălănești, când a inițiat efectuarea unei manevre de schimbare a direcției de mers către stânga, pentru a pătrunde de un drum secundar intrînd în coliziune cu autoturismul condus de către o femeie. În urma evenimentului rutier a rezultat avarierea celor două vehicule, cât și vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto și a unei pasagere a autoturismului condus de către aceasta. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative, după care li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. art. 196 alin. (2) și (4) rap. la art. 194 alin. (1) lit. b) din Codul Penal.