Sâmbătă 12 și duminică 13 februarie, de la ora 16:00, DIVA va difuza câte două filme dedicate celui mai romantic weekend din an.

Pe 12 februarie, de la 16:00 descoperim cum arată o Dragoste pe pârtie (Two For The Win, 2020). Campionul mondial de schi Justin O’Neill (Trevor Donovan) și instructorul local de schi Kayla Green (Charlotte Sullivan), prieteni din copilărie, se revăd pe pârtie când Justin se reface după o accidentare și se pregătește pentru cea mai mare cursă din viața sa. Kayla este un antrenor grozav care nu este interesat doar de aspectele tehnice. Ea înțelege și problemele lui de încredere și îl încurajază constant. Actorul Trevor Donovan este un schior experimentat, el a practicat schi de performanță în adolescență. El a declarat, într-un interviu pe platourile de filmare: ‘’Sunt foarte entuziasmat că am avut șansa de a face asta, nu am schiat în nici un film până acum și eu am schiat toată viața mea!”. Povestea este bazată pe cartea Sleigh Bells in the Snow de Sarah Morgan.

Ora 18:00 aduce o Romanță pe râu (Riverfront Romance, 2021). După ce a făcut economii ani de zile, scriitoarea Cara Durant (Tammy Gillis) își cumpără, în sfârșit, casa de vis de pe malul râului din orașul ei natal căutând inspirație pentru romanul său. Dar în scurt timp observă că lângă proprietatea sa demarează construcția unei instalații hidrologice. Iar în fruntea proiectului se află chipeșul inginer Riley Evans (Morgan David Jones), care pare totuți dispus să investigheze alături de ea un nou loc ce ar putea avea un impact mai mic asupra mediul înconjurător și comunității. Cum va găsi Cara inspirație romantică pentru personajul ei și Riley un nou loc pentru construcția sa, rămâne de văzut!

13 februarie aduce încă două premiere. De la 16:00 aflăm Cum să iubești din nou (Learning to Love Again, 2020). După ce s-a despărțit de iubitul ei și și-a pierdut locul de muncă, Jane (Ann Pirvu) se întoarce acasă și pe drum decide să îl ajute pe Chris (Kjartan Hewitt), care are probleme cu mașina și îl invită să petreacă Ziua Recunoștinței alături de familie ei. Într-un interviu pentru Harltonempire.com actrița de origine română, Ann Pirvu a declarat: “Ca și Jane, provin dintr-o familie foarte… implicată, să spunem, (râde). Am imigrat în Canada din România când aveam 12 ani, așa că eram patru și ne-am avut doar unul pe altul îndreptându-ne în această nouă aventură a vieții. Părinții mei sunt foarte implicați când vine vorba de viața mea, foarte înțelepți – întotdeauna o contribuție bine intenționată, dar adesea nesolicitată. Este stilul românesc! Glumesc, desigur, pentru că sunt foarte recunoscătoare pentru indiscreția lor… pardon, îndrumări (râde).”

Ora 18:00 vine cu povestea lui Taylor (Emilie Ullerup), care deschide o capsulă a timpului lăsată de mama sa decedată în filmul Capsula timpului (Romancing the Birthday Girl/ Don’t Forget I Love You, 2021). Și nu, capsula nu conține o avere, cel puțin nu una materială, ci o serie de provocări menite să o ajute să își învingă temerile. Oare iubirea va câștiga în fața comportamentului compulsiv și a anxietății? Ce se întâmplă când adaugi în viața ta un element de noutate? Taylor are răspuns pentru aceste întrebări și mai multe exemple.

Îmbrățișează o nouă tradiție și urmăreșe cum se desfășoară un weekend plin de iubire la DIVA, cu patru filme în premieră pe 12 și 13 februarie.