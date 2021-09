Una dintre cele mai frumoase grădinițe din municipiul Suceava a fost inaugurată astăzi în curtea școlii generale nr.6 din Burdujeni sat. Este o construcție modernă la standarde calitative europene ridicată de cunoscuta firmă de construcții Conbucovina care a costat 2,5 milioane de lei bani atrași de Primăria Suceava din fonduri europene. Grădinița dispune de patru grupe de clasă, de cabinet medical și de alte încăperi utile pentru desfășurarea activității dar și de un frumos loc de joacă exterior. La inaugurare a fost prezent primarul Ion Lungu, adjunctul Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton și directorul societății Conbucovina, Ilie Lahman. Primarul a apreciat calitatea lucrării și a ținut în mod spcial să mulțumescă firmei de construcții.

„Astăzi se întîmplă un lucru deosebit aici în Burdujeni sat. Un vis se transformă în realitate odată cu această grădiniță frumoasă. Vreau să spun că este una din cele mai frumoase grădinițe din orașul nostru. E cu fonduri europene dar din nou apreciez faptul că ne-a dat Dumnezeu norocul că am avut parte de un constructor bun și vă mulțumesc domnule Lahman în numele comunității noastre. Astăzi se lucrează destul de greu la partea de construcții, s-a scumpit prețul materialelor este o problemă de sistem nu sunt muncitori dar iată că domnul Lahman a reușit să facă o lucrare bună la timp și de calitate și vă mulțumim. La toate investițiile pe care le are dumnealui fie că discutăm de autobaza electrică fie că discutăm de ștrand se lucrează foarte bine și eu vă mulțumesc. Este doar un prim pas cu această grădință Noi continuăm să modernizăm școala de la Burdujeni sat. În acest an aducem și gazul metan de fapt este ajuns. Trebuie să mai achiziționăm niște centrale pe gaz metan dar până la sosirea sezonului rece peste o lună de zile aceste lucruri se vor rezolva. Iată că o oază de Europă se întâmplă aici în Burdujeni sat iar copiii frumoși și nerăbdători vor să meargă la grădiniță. Noi le dorim multe succes”.

”Am copilărit aici, am crescut aici pe terenurile astea. Sunt foarte bucuros că s-a realizat această investiție în primul rând datorită Primăriei. Mulțumesc colegilor mei de la Conbucovina care au depus eforturi substanțiale să ne încadrăm în termen și mă bucur să văd atâția părinți și copii aici în Burdujeni sat. Rămâm alături de voi împreună cu domnul primar și vă doresc numai bine”.