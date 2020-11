Una din cele mai vechi biserici romano-catolice de lemn din județul Suceava zace în paragină la Fundu Moldovei. Este vorba de Biserica ”Sf. Treime” construită în 1838, o biserică de o frumsețe aparte, frumusețe care îi este accentuată de peisajul extraordinar în care este amplasată. Referiri cu privire la acest lăcaș de cult înfloritor în vremurile de odinioară am găsit în Dicționarul comunităților catolice din Moldova scris de pr. Iosif Gabor: ”Localitatea(nr. Fundu Moldovei) a fost înființată la începutul sec XIX de industriașul austriac ing. cavaler Karl Anton Manz care a dscpoperit aici minereu de mangan, plumb și fier. El a numit așezarea Luisenthal după numele defunctei sale soții Luise. Colonia s-a format în 1905 cu coloniști germani și în anul 1838 și-au construit biserică din bîrne. După moartea industriașului fii săi au pierdut la jocul de cărți expoatările lăsate de tatăl lor și ele au fost cumpărate de Fondul Bisericesc Ortodox de la Cernăuți care mai târziu le-a închis pentru că erau puțin rentabile”.

De la localnicii din Fundu Moldovei am aflat că biserica nu mai este folosită de multă vreme și că a existat o tentativă de restaurare din partea unui afacerist italian care s-a pripășit cu ani în urmă la Fundu Moldovei unde și-a deschis o pizzerie în fosta casă parohială romano catolică. Acesta, spun localnicii, mai mult a stricat decât a restaurat. A dat cu var jumătate din frumoasa fațadă a bisericii iar unul din cele două clopote a dispărut ca dealtfel obiecte de mobilier vechi de peste 100 de ani, prapurii, fluierele de la orga făcută bucăţele, etc.

Din păcate această excepțională biserică romano catolică de lemn nu se află printre monumentele istorice din județul Suceava cu toate că o merită din plin. Ar fi un punct de atracție mai ales că puțin mai încolo în satul Colacu se află una din cele mai spectaculoase biserici vechi de lemn din județ, lăcaș de cult ortodox construit în anul 1800, reper important pe harta turistică a țării. Biserica de lemn de la Fundu Moldovei se află în administrarea Bisericii romano catolice din Câmpulung Moldovenesc.