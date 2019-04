Una dintre cele mai frumoase și rare flori din România a înflorit în Pădurea Zamostea – Luncă din județul Suceava. Este vorba de laleaua pestriță.

Pădurea Zamostea este administrată de Ocolul Silvic Adâncata din cadrul Directia Silvica Suceava, aici fiind unul din puținele locuri unde regăsim laleaua pestriță.

Laleaua pestriță, Fritillaria meleagris, este declarată monument al naturii, fiind o specie protejată. Înflorește în aprilie sau mai, floarea având un motiv cadrilat, în variante de roșu spre purpuriu.

Planta poate atinge înălțimea de 40 de centimetri și crește spontan în zonele umede din apropierea pădurilor sau în poieni din câteva păduri din România, precum Lunca Pogănișului din județul Timiș, Vălenii de Mureș în județul Mureș, Șesul Orheiului în județul Bistrița și în Rezervația naturală Pădurea Zamostea – Luncă, pe raza Ocolului Silvic Adâncata din cadrul Direcției Silvice Suceava.

Rezervația naturală Pădurea Zamostea – Luncă are o suprafață de 107 hectare, în lunca râului Siret, aici regăsindu-se și păduri de stejar, frasin și carpen.

Foto: George Celsie, Direcția Silvică Suceava