FSP Global Group (prin Sharpminds Global, membră a grupului) a semnat un parteneriat strategic cu Contents (fostă Entire Digital), lider de piață la nivel mondial în domeniul comunicării online. Scopul acestei colaborări este de a asigura asistență de cea mai bună calitate și suport tehnic profesionist întregii rețele internaționale de editori colaboratori ai Contents.com.

FSP Global este acționar al Contents.com, companie considerată deschizător de drumuri și următorul ”unicorn” în domeniul marketingului digital. Startup-ul, care folosește Inteligența Artificială pentru a analiza informațiile în scopul creării de conținut multilingvistic nativ, a obținut capital financiar în valoare de aproximativ șase milioane de dolari.

”E foarte important pentru un domeniu atât de dinamic, pentru editorii care furnizează conținut proaspăt, materiale noi încontinuu, să aibă parte de același tip de asistență eficientă, permanentă, 24/7, 365 de zile pe an. Este cea mai bună modalitate de a-i ajuta să livreze informație actualizată, în timp real, peste tot în lume. Cred că suntem cei mai buni parteneri unii pentru alții și am și demonstrat-o deja: acest parteneriat global reprezintă faza următoare a unei colaborări care funcționează deja de ceva vreme”, spune Antonio Patanè, fondatorul FSP Global.

”Am știut dintotdeauna nivelul de responsabilitate practicat de specialiștii FSP Global și calitatea serviciilor lor. Sunt convins că experiența acumulată ne va fi de foarte mare folos în demersul nostru de extindere la nivel global. Când colaborăm atât de bine putem realiza lucruri extraordinare”, spune Massimiliano Squillace, CEO și fondator al Contents.com

Cine este FSP Global Group

FSP Global Group este un consorțiu internațional de companii prezent în numeroase țări și care are sediul central în Cluj-Napoca. FSP Global, principala companie a consorțiului, este lider de piață în domeniul externalizării proceselor interne ale afacerilor și își desfășoară activitatea neîntrerupt, 24/7, 365 de zile pe an. FSP Global furnizează servicii de relații cu clienții și consultanță la un nivel excepțional de calitate prin intermediul callcenter-urilor sale. FSP Global este vârf de lance în acest domeniu datorită ariei impresionante de limbi aflate în portofoliul său, printre care se află limbile engleză, germană, franceză, rusă, arabă, maghiară, italiană, română, cehă, spaniolă, olandeză, portugheză, poloneză, ucraineană, kazahă, bulgară, albaneză, birmaneză, malaeziană, afrikaans și alte 10 limbi sud-africane, hindusă, urdu etc. Furnizează servicii pentru clienții ei localizați în peste 25 de țări de pe trei continente, precum Germania, Franța, Italia, Elveția, Olanda, România, Irlanda, țările arabe, Cehia, Polonia, Australia, Malayesia, Myanmar, Kazahstan, Pakistan etc.

Cine este Contents

Contents activează în domeniul marketingului digital. Specialiștii Contents au creat o platformă informatică unde se folosesc sisteme avansate de analiza datelor și boți care dezvoltă algoritmi de învățare pentru a realiza, mai rapid și lao calitate superioară, conținut digital pe diferite teme și în limbi diferite. Platforma integrează module specifice cu ajutorul cărora sunt analizate tendințele online și competitorii dar este analizat și comportamentul online al utilizatorului. Datele colectate ajută la generarea de conținut de către Inteligența Artificială.

Contents activează pe două direcții: