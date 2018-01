Consilierii județeni suceveni au votat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre pentru repartizarea sumei de 18,685 de milioane de lei către cele 114 de primării din județ. Sumele provin din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să precizeze, în debutul şedinţei, că în proiect s-a încercat o repartizare echilibrată a sumelor, ţinând cont şi de banii pe care îi vor primăriile direct, prin lege, din TVA şi impozit pe venit. Gheorghe Flutur a arătat că anul trecut, suma iniţială pe care CJ Suceava a avut-o la dispoziţie pentru a o repartiza primăriilor a fost de 28 de milioane de lei, iar la rectificare s-au mai adăugat încă două milioane de lei.

Modul în care a fost împărțită primăriilor suma de 18,685 milioane de lei i-a determinat pe consilierii PSD să voteze în unanimitate proiectul. Liderul grupului PSD din Consiliul Județean Suceava, Mihai Grozavu, a precizat că proiectul este o lucrare gândită „și făcută ca lumea”. Grozavu a transmis că la întocmirea proiectului s-a ţinut cont de discuţiile avute în acest sens de consilierii social democraţi. „Remarcăm un progres faţă de anul trecut şi faţă de repartizările care s-au făcut până acum”, a spus Mihai Grozavu.

Unul dintre consilierii PNL, Vasile Tofan, a avut o intervenţie în care a precizat că din punctul său de vedere repartizarea „nu e tocmai liberală, ci cu totul altfel”. La rândul său, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a arătat că a observat această „critică subtilă” venită din partea consilierului liberal, dar a ţinut să precizeze că „liberalii spun prin noi înșine și nu pentru noi înșine”.

Potrivit hotărârii de repartizare a sumelor, municipiul Suceava a primit cea mai mare sumă, respectiv 500.000 de lei. Celelalte patru municipii din județ, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuți și Vatra Dornei au primit câte 480.000 de lei. Pentru oraşe s-a alocat câte 260.000 de lei pentru Solca, Broșteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milișăuți, Salcea și Milișăuți. Gura Humorului a primit 450.000 de lei, iar primăria Siret o sumă de 350.000 de lei.

La comune, sumele variază de la 100.000 de lei, la 200.000 de lei. Suma cea mai mare o va primi primăria Sadova, 200.000 de lei.