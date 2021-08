Consiliu Local al municipiului Suceava, a aprobat în unanimitate la propunerea primarului Ion Lungu, a viceprimarului Lucian Harșovschi și a consilierilor liberali Ovidiu Paul Hrițcu și Ciprian Anton conferirea titlului de ”cetățean de onoare” vicecampionului olimpic la dublu rame, Marius Cozmiuc. Canotorul medaliat cu argint la Tokyo s-a născut pe 7 septembrie 1992 în municipiul Suceava.

Tot astăzi, în cadrul Consiliului Local Suceava, la propunerea primarului Ion Lungu, a fost aprobată și premierea vicecampionului olimpic cu un premiu de 10.000 de lei.