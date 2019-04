Deliberativul județean întrunit astăzi în ședință ordinară a aprobat cu unanimitate de voturi, 36, bugetul propriu al Consiliului Județean și a unităților subordonate pentru anul 2019. Bugetul prevede la partea de venituri suma de 453,6 de milioane de lei iar la partea de cheltuieli suma de 530,6 milioane de lei fiind un deficit de 77 de milioane de lei care urmează a fi acoperit din excedentele anilor anteriori.

Flutur: ”Bugetul pe 2019 este un buget cu o gândire curajoasă pentru dezvoltarea județului Suceava”

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a precizat că 40% din buget este destinat dezvoltări mai mult cu 10% față de anul trecut. ”Din suma destinată cheltuielilor adică 530,6 milioane de lei 212,4 milioane de lei sunt cheltuieli de dezvoltare. Bugetul pe 2019 este un buget cu o gândire curajoasă pentru dezvoltarea județului Suceava. La Spitalul Județean avem pentru investiții un buget de trei ori mai mare decât anul trecut iar la drumuri județene am alocat 30 de milioane de lei din bugetul propriu”, a declarat Flutur.

Printre altele, Direcției Județene de Drumuri și Poduri i se vor transfera 87,5 milioane de lei, din care aproximativ 52,8 milioane pentru reparaţii curente, 2,8 milioane pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații și 26,4 milioane pentru investiţii. Lucrările finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală se vor derula direct prin bugetul propriu al județului. Valoarea aferentă anului 2019 este de 67,4 milioane lei. Anul acesta vor demara și lucrările de asfaltare a celor 37 de kilometri din Drumul Județean 177A Frasin-Stulpicani-Ostra-Tarnița-Holda. Obiectivul va fi finanțat dintr-un credit intern, cu o alocare în 2019 de 35,6 milioane de lei.

Spitalul Județean beneficiază de un buget triplu față de cel de anul trecut

Aparatul propriu al Consiliului Județean are alocată suma de 44,6 milioane de lei iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului care are în protecție 1.695 de copii și este deservită de 826 de cadre didactice primește suma de 131,6 milioane de lei. Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” va cheltui în acest an 54,2 milioane de lei sumă de trei ori mai mare ca cea de anul trecut. ”Aci facem mai multe investiții precum un nou bloc operator cu patru săli de operații, modernizăm secția de boli infecțioase, facem heliport și o secție de arși. Ne vom dota și cu un scintigraf extrem de necesar”, a explicat Flutur. Muzeul Bucovinei are un buget de 13,4 milioane de lei, Biblioteca ”I.G.Sbiera” de 3,6 milioane de lei iar Aeroportul ”Ștefan cel Mare” un buget de 2,5 milioane de lei.

Consilier PSD: ”Nu pot să nu remarc calitatea fundamentării bugetului”

Modul în care a fost fundamentat bugetul propriu al Consiliului Județean și a unităților subordonate pe 2019 a fost apreciat și de consilierii PSD. ”Grupul PSD este de acord cu bugetul chiar dacă mai sunt câteva chestiuni nerezolvate. Nu pot să nu remarc calitatea fundamentării bugetului. Dacă execuția va fi mai mare ca cea de anul trecut va fi antâia. Trebuie să-i dăm Cezarului ce e al Cezarului și să amintim de fondurile guvernamentale care sunt mai mai mari ca cele de anul trecut și de fondurile europene”, a spus liderul grupului consilierilor PSD, Mihai Grozavu.

De menționat că ședința Consiliului Județean a fost perturbată de reprezentanții unor asociații religioase care au contestat bugetul pe motiv că se alocă bani unor activități precum Bucovina Rock Castle contestația lor fiind respinsă la vot înregistrându-se 28 de voturi împotrivă și 8 abțineri. Gheorghe Flutur a făcut în final apel la înțelepciune și toleranță. ”Vrem să ieșim din această clădire înțeleși și împăcați pentru că e Postul Paștelui”, a spus Flutur.