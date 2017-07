Primăria municipiului Suceava poate utiliza creditul contractat anul trecut pentru amenajarea zonei de agrement Tătăraşi. Primarul Ion Lungu a declarat marţi, după şedinţa săptămânală a comandamentului de lucru care analizează stadiul investiţiilor, că aprobarea pentru folosirea creditului a fost dată de Comisia de Împrumuturi de la nivelul Ministerului de Finanţe la finele săptămânii trecute. Decizia Comisiei, a spus Lungu, va fi contrasemnată de ministrul de finanţe în aceste zile. Primarul a spus că va avea discuţii cu constructorul firma botoşăneană Victor Construct pentru a cere suplimentarea numărului de muncitori în vederea creşterii ritmului lucrărilor. „O veste bună este că ne-a fost aprobată folosirea creditului din anul 2017. Noi am avut aprobat un credit pentru amenajarea zonei de agrement din care noi am tras foarte puţin în 2017 pentru că nu ne-a mai lăsat guvernul să-l folosim vreo şapte luni pentru că se depăşea deficitul la nivel naţional de 3%. Comisia de împrumuturi ne-a aprobat la finele săptămânii trecute folosirea creditului. Trebuie să apară decizia Comisiei de împrumuturi contrasemnată de ministrul de finanţe probabil în două trei zile după care vom putea folosi banii pentru a finaliza zona de agrement. De aceea am cerut să discut cu cei de la Victor Construct pentru a suplimenta echipele de muncitori ca să finalizăm investiţia”, a spus Lungu. Primăria municipiului Suceava a angajat un credit de 11 milioane de lei din care a apucat să tragă până la impunerea interdicţiei doar 900.000 de lei. Noua zonă de agrement a municipiului Suceava se va întinde pe o suprafaţă de 3 hectare de teren şi cuprinde şi cele două lacuri. Proiectul cuprinde debarcader pentru hidrobiciclete, pavilion de muzică, pavilion multifuncţional, teren de mini-golf, teren de sport şi un loc de joacă pentru copii. În perimetru vor fi realizate mai multe căi de acces, pietonale şi stradale, o clădire de grupuri sanitare şi un punct medical.