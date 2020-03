Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, anunță că a fost adoptată și a doua Hotărâre de Guvern care era necesară pentru deblocarea realizării conductei de transport gaze naturale Pojorâta – Vatra Dornei.

După ce săptămâna trecută a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, Guvernul a adoptat în ședința de miercuri, 18 martie, Hotărârea privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național a terenului în suprafață de 16,881 ha, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta – Vatra Dornei”

”Odată fiind adoptate aceste hotărâri, ar putea începe lucrările imediat după Sărbătorile Pascale”

”În acest moment este undă verde pentru a se trece la construcția magistralei. Am avut o discuție tehnică cu reprezentanții Transgaz care m-au asigurat că, odată fiind adoptate aceste hotărâri, ar putea începe lucrările imediat după Sărbătorile Pascale. Un proiect foarte important dar și foarte greu, pentru care ne-am implicat mult iar de la venirea Guvernului Orban – o preocupare zi de zi. In sfârșit putem spune că avem undă verde pentru ca și la Vatra Dornei să ajungă gazul metan. Dornenii au rezolvată astfel și problema încălzirii, o problemă cu care s-au confruntat an de an. Se va face astfel dreptate pentru Vatra Dornei și pentru tot Ținutul Dornelor.

Conducta de transport gaze naturale DN250 Pojorâta-Vatra Dornei a fost declarată proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale. Amplasamentul obiectivului se află pe teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei, respectiv al comunelor Sadova şi Pojorâta.

Prin realizarea conductei se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zonă, respectiv Vatra Dornei, Pojorâta, Sadova, Iacobeni, Dorna Arini, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor și Fundu Moldovei, precum și a unui număr de aproximativ 35.000 locuitori și aproximativ 780 de agenți economici.

Realizarea acestui proiect permite alimentarea zonei cu gaze naturale și diversificarea surselor de energie pentru zona Pojorâta – Vatra Dornei, prin trecerea de la sistemul de încălzire cu combustibili solizi (lemne, păcură etc) la sistemul de încălzire pe bază de gaze naturale.

Realizarea conductei de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei este de asemenea oportună şi necesară pentru valorificarea activităților turistice şi de agrement. În urma eforturilor depuse împreună cu agenții economici din zonă, Vatra Dornei a fost atestată ca stațiune turistică de interes național. În zonă există stațiuni balneoclimaterice cu o paletă foarte largă de factori naturali, iar investițiile private în domeniul turismului depășesc 300 miliarde lei.